İsrail Ordusu İran'a Saldırıları Sürecek - Son Dakika
23.03.2026 20:50
İsrail ordusu, Trump'ın açıklamalarına rağmen İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceklerini duyurdu.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere yürüttükleri açıklamasına atıfla siyasi kademe yeni talimat verene kadar İran'a saldırıları sürdüreceği mesajı verdi.

Ordudan İsrail basınına yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Trump'ın açıklamalarından sonra bu konuda siyasi olduğu gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınan ve Tel Aviv yönetiminden aksi yönde bir talimat gelene kadar bu doğrultuda İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıklayan İsrail ordusu, İran'ın toplam 470 füze rampasından yaklaşık 330'unun imha edildiğini veya kullanılamaz hale geldiğini savundu.

İsrail ordusu yetkilileri, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının hava saldırılarında imha edildiğini, geri kalanının ise yer altı depolarının girişinde vurularak kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

İsrail ordusunun kalan 150 füze rampayı aramaya devam ettiği, saldırıların başlangıcında İran'ın yaklaşık 90 füzeyle yaptığı misillemelerin son dönemde günde yaklaşık 10 füzeye gerilediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, İran'ın İsrail'e günde en az 10 füze fırlatmaya devam edeceğini ve bu sayının altına düşmeyeceğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

