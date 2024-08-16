İsrail Ordusu, İran Geriliminde Savaş Uçaklarına Havada Yakıt İkmal Tatbikatı Yaptı

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İsrail ordusu, İran ile gerilimin yaşandığı bir dönemde savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapılması amacıyla düzenlenen tatbikatın görüntüsünü yayımladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre dün İsrail sınırları içinde savaş uçaklarına havada yakıt ikmalinin yapıldığı tatbikat gerçekleştirildi.

Uzun menzilli uçuşların simüle edildiği tatbikatta, F-35, F-15 gibi savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmalinin yapıldığı anları gösteren görüntüler ve fotoğraflar da paylaşıldı.

İsrail ordusunun, tatbikatı İran ile gerilimin arttığı bir dönemde yapması dikkati çekti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.