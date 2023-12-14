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İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Faluca Mezarlığı'nı tahrip etti - Son Dakika
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İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Faluca Mezarlığı'nı tahrip etti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca Mezarlığı'nı tahrip ettiği ve bunun sonucunda bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi.

İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze\'nin kuzeyindeki Faluca Mezarlığı\'nı tahrip etti
14.12.2023 - 23:56,
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan El-Faluca Mezarlığı'nı tahrip ettiği ve bunun sonucunda bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi.

Filistinli gazeteci İslam Bedr, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Faluca Mezarlığı'nın İsrail zırhlı araçları ve iş makineleri tarafından uğradığı tahribatı gözler önüne serdi.

Bedr, İsrail zırhlı araçlarının, mezarlıkta büyük çukurlar açtığını ve bazı cesetlerin de mezarlardan dışarı çıktığını kaydetti.

Videoda bir Filistinlinin, dışarı çıkan bir cesedi toplamaya çalıştığı görüldü.

Bedr, videonun sonunda, İsrail'in sadece canlılara değil "şehitlerin" cesetlerine karşı da suç işlediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, iş makinalarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Faluca Mezarlığı'nı tahrip etti - Son Dakika
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