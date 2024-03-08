İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Muhammed Adil eş-Şelebi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü. Şelebi'nin daha önce İsrail hapishanelerinde yattığı belirtilirken, İsrail'in son 2 yılda Filistinlilere yönelik suçlarının arttığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 490'a yükseldi.

08.03.2024 16:24
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da evine baskın düzenlediği Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Cenin kentinde 39 yaşındaki Muhammed Adil eş-Şelebi'nin evine baskın düzenlediği belirtildi.

Şelebi'nin daha önce yıllarca İsrail hapishanelerinde yattığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, "İsrail güçleri, Cenin yakınlarındaki es-Seyle el-Harisiye beldesinde evine baskın yaptığı eski tutuklu Şelebi'yi infaz etti. İsrail güçleri, Şelebi'yi evinden gözaltına alarak üzerine ateş açtı ve daha sonra öldüğünü duyurdu." denildi.

Şelebi'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin Şelebi'nin cenazesini hala teslim etmediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in uzun yıllardan beri Filistinlileri doğrudan hedef alarak öldürdüğü, bu yönde işlediği suçların son 2 yılda arttığı, 7 Ekim 2023'ten sonra ise "zirve yaptığı" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 490'a yükseldiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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