İsrail Ordusu, Kızıldeniz kıyısında şüpheli hedefleri önledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Kızıldeniz kıyısında şüpheli hedefleri önledi

İsrail Ordusu, Kızıldeniz kıyısında şüpheli hedefleri önledi

İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğru yola çıktıklarını söylediği şüpheli iki hedefi başarıyla önlediğini duyurdu. Savaş uçakları tarafından ülke sınırlarına girmeden önlendiği belirtilen hedeflerin kim tarafından gönderildiği ise bilinmiyor.

23.05.2024 22:49
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İsrail ordusu, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentine doğru yola çıktıklarını söylediği şüpheli iki hedefi önlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları doğudan Eilat'a doğru ilerleyen iki şüpheli hava hedefini başarıyla önledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu iki hedefin ülke sınırlarına girmeden önlendiği kaydedildi.

İsrail'e gönderilen söz konusu şüpheli hedefleri üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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