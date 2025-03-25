İsrail Ordusu Kızılhaç Ofisini Hatalı Vurdu - Son Dakika
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İsrail Ordusu Kızılhaç Ofisini Hatalı Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki Kızılhaç binasını yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. Olayda yaralanan yok.

25.03.2025 16:30
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KUDÜS, 25 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Gazze'de bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait bir binayı hatalı tespit nedeniyle yanlışlıkla vurduklarını kabul etti.

Ordudan pazartesi günü yapılan açıklamada Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde görev yapan İsrail askeri güçlerinin "içeride tehdit olarak algıladıkları şüphelileri tespit ettikten sonra" binaya ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada olayın ardından yapılan incelemede tespit işleminin yanlış olduğunun anlaşıldığı ve askerlerin ateş açtıkları sırada binanın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'na "ait olduğunun farkında olmadığı" ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Refah'taki ofislerinin "açıkça işaretlenmiş ve tüm taraflara bildirilmiş olmasına rağmen bir roketle isabet alarak hasar gördüğünü" belirtti.

Açıklamada, "Olay sırasında şans eseri yaralanan personel olmadı, ancak bu olay Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin faaliyetlerini sürdürebilme kabiliyetini doğrudan etkilemiştir. Tesislerimize yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail saldırılarından kaynaklanan kitlesel boyuttaki yaralanmaları tedavi için Refah'ta bir sahra hastanesi ve Gazze Şeridi'nde başka tesisler tesisler işletiyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, pazar günü Filistin Kızılay Derneği'nden acil tıp teknisyenleriyle irtibatlarının koptuğu ve geçtiğimiz hafta Gazze'de öldürülen ya da yaralanan insani yardım çalışanlarının bulunduğunu da kaydetti.

İsrail'in Hamas ile olan iki aylık ateşkesi sona erdirerek salı günü yeniden başlattığı hava ve kara saldırıları, şimdiye kadar 730'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hamas, bu saldırılara İsrail topraklarına roket fırlatarak yanıt verirken, İsrail bu roketlerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Kızılhaç Ofisini Hatalı Vurdu - Son Dakika

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