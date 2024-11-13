İsrail Ordusu Lübnan'a Kara Saldırısında İkinci Aşamaya Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu Lübnan'a Kara Saldırısında İkinci Aşamaya Geçti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarının ikinci aşamasına başladığını duyurdu.

13.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara saldırılarında ikinci aşamaya geçildiği belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarının ikinci aşamasına başladı ve 36. Tümen de Hizbullah'ın ikinci savunma hattına doğru manevra yapmaya başladı." ifadesine yer verildi.

Haberde, "ikinci aşamanın amacının bölgedeki Hizbullah oluşumlarını ortadan kaldırmak ve Lübnan'da çözüme yönelik siyasi müzakerelerle ilgili her konuda Hizbullah'a baskı uygulamak olduğu" kaydedildi.

İsrail ordusunun "kara saldırısına paralel olarak Lübnan'ın derinliklerinde faaliyet gösterdiği ve başkent Beyrut ile Bekaa'da Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğu" iddia edildi.

İsrail ordusunun, X hesabından yapılan açıklamada, ayrıntıya yer verilmeden, "36. Tümen, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeni hedeflerine karşı kara operasyonlarına devam ediyor" şeklinde paylaşım yapıldı.

Açıklamada Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmaya hazır çok sayıda füze rampasının vurulduğu iddia edildi.

Zırhlı bir tümen olan 36. Tümen, İsrail ordusunun en büyük askeri oluşumu olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Lübnan'a Kara Saldırısında İkinci Aşamaya Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:42 ABD’nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi ABD'nin yeni başkanı Trump, İsrail büyükelçisini belirledi
21:56 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’’İsrail Türkiye’ye saldırır mı’’ sorusuna dikkat çeken yanıt Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ''İsrail Türkiye'ye saldırır mı?'' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
10:05 Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı Müzik dinleyerek rayları geçmeye çalışan genç kız trenin altında kaldı
09:54 Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı
09:53 İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
09:31 Galatasaray’dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama
09:27 Krediler borç batağına dönüştü Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır Krediler borç batağına dönüştü! Ödenmeyen tutar dudak uçuklatır
09:25 Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti Nahit Eren, Narin davasındaki en büyük çelişkiye dikkat çekti
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 01:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Lübnan'a Kara Saldırısında İkinci Aşamaya Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.