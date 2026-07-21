İsrail Ordusu, Lübnan Askerlerine Ateş Açtı

İsrail ordusunun, Lübnan'da pilot bölge uygulaması kapsamında güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başlayan Lübnan askerlerinin yakınına ateş açtığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başlayan Lübnan ordu birliklerinin yakınına İsrail askerlerinin ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) ile yürütülen koordinasyon kapsamında pilot bölgelerde planlanan konuşlanma adımlarının uygulanmasını aksatabileceği vurgulandı.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşma uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar, Sırayfa beldelerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin altıncı turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesine başlanması için belirlenen pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.