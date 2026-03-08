İsrail Ordusu, Lübnan'da 2 Asker Kaybetti

İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda biri uzman çavuş iki askerinin öldüğünü bildirdi.
İsrail ordusunun açıklaması, ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlayan saldırısı ve İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'da başlattığı kara işgalinin ardından ilk İsrail asker kaybı olarak kayıtlara geçti.
