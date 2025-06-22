İsrail Ordusu Lübnan\'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Ayterun beldesine düzenlediği saldırıda bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bir ülkeye daha saldırdı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkede bir saldırı düzenlediği duyuruldu.

EVİ HAVAYA UÇURDULAR

Lübnan basınındaki haberlere göre, Ayterun beldesinin İsrail işgali altındaki Cebel el-Bat bölgesinde konuşlu askerlerin mevzilerine yakın bir noktada bulunan ev, patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Patlatama sonucu tamamen yıkılan evin boş olup olmadığı ya da olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

BEYRUT'TA ALÇAK UÇUŞ

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyindeki birçok noktada alçak uçuş gerçekleştirdi.