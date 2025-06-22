İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular - Son Dakika
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İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail Ordusu Lübnan\'a saldırdı! Evi havaya uçurdular
22.06.2025 18:56
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Ayterun beldesine saldırı düzenledi. İsrail saldırıda bir evi patlayıcılarla havaya uçururken; insansız hava araçları da Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Ayterun beldesine düzenlediği saldırıda bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bir ülkeye daha saldırdı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkede bir saldırı düzenlediği duyuruldu.

EVİ HAVAYA UÇURDULAR

Lübnan basınındaki haberlere göre, Ayterun beldesinin İsrail işgali altındaki Cebel el-Bat bölgesinde konuşlu askerlerin mevzilerine yakın bir noktada bulunan ev, patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Patlatama sonucu tamamen yıkılan evin boş olup olmadığı ya da olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

BEYRUT'TA ALÇAK UÇUŞ

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyindeki birçok noktada alçak uçuş gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Tumat Niha Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, aralarında Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun da bulunduğu bazı televizyon kanalları ile cep telefonu operatörleri tarafından yayın ve iletişim noktası olarak kullanılan bir verici binası hedef alınmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deniz Kisa:
    ISRAIL in uc tarafi teroristlerle cevrili YASASIN ISRAIL 3 58 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ne yapsin ISRAIL elini kolunu baglayip ta baksinmi 4 44 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    işte bak mosad içimizdede varmış 28 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    ülkede Deniz gibi kahpe var 28 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu ülke dünya hukukunu hiçe sayıyor. herkesde susuyor 2 0 Yanıtla
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