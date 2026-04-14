İsrail Ordusu: Lübnan'da Komutan Ağır Yaralandı

İsrail ordusu, işgalini genişletmek için hava ve kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir tabur komutanının ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde "operasyonel faaliyet" sırasında 52. Tabur Komutanının ağır yaralandığı ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarbay rütbesindeki subayın ağır yaralanmasına neden olan koşulların araştırıldığı belirtildi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.