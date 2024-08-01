İsrail ordusu Lübnan'da Suriyeli ailenin evine hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldı.

Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hava saldırısı sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın intikal ettiği, sivil savunma ekiplerinin de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.