İsrail'e Lübnan'dan İHA Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Nehariya kentine 2 insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını ve bunlardan birinin kentteki bir binaya isabet ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan Nehariya kentine fırlatılan iki İHA'dan birinin bir binaya isabet ettiği bildirildi.

İsrail İtfaiye biriminden yapılan açıklamada ise olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.