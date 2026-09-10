İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde gece boyunca evleri patlayıcılarla yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde gece boyunca evleri patlayıcılarla yıktı

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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları ve topçu atışları düzenleyerek evleri patlayıcılarla yerle bir etti. Saldırılar özellikle Nebatiye çevresinde son günlerde artış gösterirken, ateşkese rağmen devam ediyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda belde ve bölgeye hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi, evleri patlayıcılarla yerle bir etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Mercayun ilçesinin Beni Hayyan beldesinde evleri ve yapıları hedef aldı.

İsrail ordusunun büyük patlamalar gerçekleştirmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Sur kentinin Mansuri beldesine İsrail savaş uçakları hava saldırısı düzenledi. Beldedeki patlama sesleri sabaha kadar devam etti.

İsrail topçu birlikleri de gece ve sabah saatlerinde Bint Cubeyl ilçesindeki Huceyr ve Suluki vadileri ile Nebatiye kentine bağlı Meyfidun ve Doğu Zavter beldelerini vurdu.

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Nebatiye çevresindeki İsrail saldırıları son günlerde artış gösteriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde gece boyunca evleri patlayıcılarla yıktı - Son Dakika

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