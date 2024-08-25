İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyinde Saldırılar Düzenledi

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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki farklı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeyi bertaraf etmek için son bir saat içerisinde birkaç farklı noktada Hizbullah'a ait füze rampalarını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, buna ek olarak İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da "Hizbullah'a ait bir hücreyi" vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise üst düzey komutanı Fuad Şükür'e 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen suikasta karşılık "misilleme saldırısı" başlattığını açıklamıştı.