İsrail Ordusu'ndan Gazze'de Kayip

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde patlama esnasında biri yüzbaşı rütbesinde 2 askerin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, zırhlı personel taşıyıcı araçla giderken bir patlayıcının infilak etmesi sonucu Golani Tugayı'nda görev yapan Yüzbaşı Amir Saad ve Çavuş Inon Nuriel Vana'nın öldüğü bildirildi.

Meydana gelen patlamada yaralanan Golani Tugayı'nın keşif birimi subayının da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 898'e yükseldi.??????

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 kişi hayatını kaybetmiş, 144 bin 477 kişi de yaralanmıştı.