İsrail Ordusu'ndan Lübnanlılara Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu'ndan Lübnanlılara Tehdit

İsrail, ateşkes sonrası Lübnanlıların evlerine dönüşlerini yasakladı ve tehditlerde bulundu.

02.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından evlerine dönmeye çalışan güney Lübnanlıları, bir kez daha tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lübnanlıların güneye seyahatinin "yasak" olduğunu belirtti.

Adraee açıklamada, Şeba, El-Habariye, Mercayun, Ernun, Yahmer, El-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve El-Mansuri beldelerine işaret ederek "Şu aşamada bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyindeki evlerinize dönmeniz yasaktır." ifadesini kullandı.

"Bu hattın güneyine hareket eden herkes bunun sorumluluğunu kendisi taşır." tehdidinde bulunan Adraee, 60'tan fazla köy ve kasaba ismi sayarak Lübnanlıları bu beldelere dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sürdü

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan ile varılan ateşkes antlaşmasını ihlal eden eylemleri sürüyor.

İsrail ordusu, son olarak Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki evleri topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Nakura'daki evlere makineli tüfeklerle de ateş açtı.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail ordusu, evlerin havaya uçurulması, topçu ateşi, savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırısı, gözetleme İHA'larının uçuşları başta olmak üzere çok sayıda ihlalde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Lübnanlılara Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
18:11 Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Blinken ile Görüştü
18:06 Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı Bakan Şimşek açıkladı: Faizsiz 24 ay taksit imkanı
17:48 Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
17:43 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın isteğiyle soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın isteğiyle soruşturma başlatıldı
17:34 Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 13:09:50. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu'ndan Lübnanlılara Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.