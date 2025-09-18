İsrail Ordusu Ramallah\'ta Operasyon Başlattı

RAMALLAH, 18 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'nın iç kesimindeki Ramallah kentine yönelik askeri operasyon başlatan İsrail ordusu, Filistinlilerin direniş ve protestolarıyla karşılaştı. İşgalci güçlere taş fırlatarak tepki gösteren Filistinlilerin bazıları İsrail askeri tarafından gözaltına alındı.
