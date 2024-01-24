İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 18 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1250'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 2 bin 710 İsrail askeri yaralandı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askeri sayısı 18 arttı.

İsrail ordusu, 40'ı ağır 406 yaralı askerin hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Ordunun internet sitesinde ayrıca Gazze'deki çatışmalarda öldürülen askerlerin sayısı 221'den 219'a düşürülürken sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.