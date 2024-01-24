 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı

İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 18 askerinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1250'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 2 bin 710 İsrail askeri yaralandı. Şu anda hastanede tedavi gören 40'ı ağır 406 yaralı asker bulunmaktadır. Gazze'deki çatışmalarda öldürülen askerlerin sayısı ise 221'den 219'a düşürüldü, ancak sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı
24.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 18 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 1250'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 2 bin 710 İsrail askeri yaralandı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askeri sayısı 18 arttı.

İsrail ordusu, 40'ı ağır 406 yaralı askerin hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Ordunun internet sitesinde ayrıca Gazze'deki çatışmalarda öldürülen askerlerin sayısı 221'den 219'a düşürülürken sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu: Son 24 Saatte 18 Asker Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement