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İsrail ordusu, son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonları sırasında son 24 saatte 19 askerin yaralandığını duyurdu. Yaralı askerlerden 252'si ağır, 413'ü orta ve 557'si hafif yaralı durumda. Bu açıklama ile birlikte, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 672'ye yükseldi.

İsrail ordusu, son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı
22.01.2024 - 18:07,
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İsrail ordusu, karadan işgal sürecinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında 27 Ekim'de başlayan kara operasyonları kapsamındaki gelişmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askeri sayısı 19 arttı.

Yaralılardan 252'si ağır, 413'ü orta ve 557'si hafif yaralı durumda.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1222'si kara harekatında olmak üzere 2 bin 672'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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