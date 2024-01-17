İsrail ordusu son 24 saatte 35 askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 17'si karadaki çatışmalarda olmak üzere 35 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesindeki verilere göre, 7 Ekim 2023'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 602'ye yükseldi.

Son 24 saatte ise 17'si Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 35 asker ve subay yaralandı.

Ayrıca 46'si ağır yaralı olmak üzere 429 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.