İsrail Ordusu Suriye'de Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrail Ordusu Suriye'de Baskın Düzenledi

13.03.2026 13:35
İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilindeki iki köye baskın yaparak kontrol noktası kurdu.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısında yer alan Yermuk Havzası'ndaki iki köye baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu Abidin ve Arida köylerine 7 askeri araçtan oluşan bir birlikle baskın gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu birliklerin köylerde iki evi aradığı burada "kontrol noktası" kurduğu ve daha sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalındaki Bureyka köyü çevresinde dün koyun otlatırken alıkoyduğu 3 genç ve bir çocuğu ise bu sabah serbest bıraktığı bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 40'tan fazla kişiyi alıkoyarken 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönümlük araziyi de işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

