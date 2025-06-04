İsrail Ordusu Tammun'a Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tammun beldesinde ve Faria Mülteci Kampı'nda baskınlar düzenledi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Faria Kampı ve Tammun beldesine çok sayıda zırhlı araçla girerek mahalleleri kuşattığını belirtti.

İsrail güçleri bazı bölgelerde yolları iş makineleriyle tahrip ederken, sık sık silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Askerlerin Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediğini ve burada arama yaparak eşyaları tahrip ettiğini ifade eden kaynaklar, bazı evlerin "askeri karargaha" dönüştürüldüğünü bildirdi.

10'dan fazla gözaltı var ve baskınlar sürüyor

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, Tammun beldesinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin şu ana kadar, çoğu daha önce serbest bırakılmış eski tutuklular olmak üzere yaklaşık 10 Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlar arasında bir kadının da bulunduğunu söyledi.

Beni Avde, Faria Mülteci Kampı'ndan da en az 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Baskınlar kapsamında ev baskınları, gözaltılar, yolların tahribi ve altyapının hedef alınması gibi yoğun ihlaller yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırlar başlatmıştı. İlk olarak Cenin Kampı'nda başlatılan saldırılar, zamanla Nur Şems, Tulkerim, Faria ve Tammun gibi bölgelere de yayılmıştı. Daha önce yaklaşık 10 gün süren bir saldırıların ardından bu iki bölgeden çekilen İsrail ordusu, saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki katliamla eş zamanlı Batı Şeria'da şiddet tırmanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin koşulsuz desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 179 bini aşkın Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. 11 binden fazla kişi ise kayıp. Aynı dönemde, Batı Şeria'da da ordu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarını artırdı.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçlerinin saldırılarında en az 1000 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 binden fazlası gözaltına alındı.