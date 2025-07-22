İsrail Ordusu Tubas'a Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile ona bağlı Tammun beldesine Filistinlilere ait iş yerleri ile evlere baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kenti ile kentin güneyindeki Tammun beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, keşif uçaklarının yoğun uçuşları eşliğinde Tubas ve Tammun'a takviye birlikler gönderdi.

İsrail askerleri, Tubas ve Tammun'da Filistinlilere ait iş yerleri ile evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1001 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.