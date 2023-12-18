İsrail ordusu Tubas\'ta 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli öldürüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Raşid Habib el-Ayidi (17), Hikmet Semir Muhammed Mulhim (24), Muhammed Semir Muhammed Mulhim (17) ve Yezzen el-Hatib (20) hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlediği kampta askerler ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, ordunun kampı kuşatma altına aldığını ve farklı noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiğini aktardı.
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