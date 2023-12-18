 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Tubas'ta 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Tubas'ta 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında bulunan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, baskın sırasında çatışma çıktığını ve ordunun kampı kuşatma altına aldığını belirtti.

İsrail ordusu Tubas\'ta 4 Filistinliyi öldürdü
18.12.2023 - 12:09,
Abone Ol

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Raşid Habib el-Ayidi (17), Hikmet Semir Muhammed Mulhim (24), Muhammed Semir Muhammed Mulhim (17) ve Yezzen el-Hatib (20) hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlediği kampta askerler ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, ordunun kampı kuşatma altına aldığını ve farklı noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Tubas'ta 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Tubas'ta 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement