İsrail ordusu Tulkerim mülteci kampına baskın düzenledi, 2 Filistinli genç yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu Tulkerim mülteci kampına baskın düzenledi, 2 Filistinli genç yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan mülteci kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı. İsrail askerleri kampta altyapıyı yıktı, Filistinlileri sorguya çekti ve evlere girerek arama yaptı. Baskın sonucunda elektrik ve su kesintisi yaşanan kamp, İsrail ordusunun keşif uçaklarının yoğun uçuşlarına da maruz kaldı. Bu olaylar, Gazze Şeridi'ne saldırının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı, baskın ve saldırıların bir parçasıdır.

23.07.2024 04:45
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatmaya aldığı belirtildi.

İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi.

Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskınla Tulkerim Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını tümüyle kapatarak hareket eden her şeyi ateş yağmuruna tuttuğu vurgulanan haberde, askerlerin kuşatma sırasında kamptaki bazı vatandaşların evlerine girerek arama yaptığı ve Filistinlileri sorguya çektiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in yaptığı yıkım sonucu mülteci kampında elektrik ve su kesintisinin de olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının de bölgede yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki baskında Filistinli bir gencin üzerine ateş açıldığına işaret edilen haberde, 3 kurşun isabet eden 30 yaşlarındaki gencin Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun Tulkerim kentine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli bir genci de göğsünden vurarak yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Tulkerim mülteci kampına baskın düzenledi, 2 Filistinli genç yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Tulkerim mülteci kampına baskın düzenledi, 2 Filistinli genç yaralandı - Son Dakika
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