İsrail Ordusu UNRWA Merkezini Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu UNRWA Merkezini Yıktı

İsrail ordusu, UNRWA’nın Batı Şeria'daki merkezini tam anlamıyla yıkarak bölgedeki yardımları etkiledi.

31.10.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İsrail Meclisinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki binasını tamamen yıktı.

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki baskınını sürdürdüğünü söyledi.

Çavuş, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kampta bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezini yıktı. 200 metrekarelik bir alanın üzerine kurulu olan merkez, bölge sakinlerinin işlerinin ve ihtiyaçlarının görüldüğü yerdi." dedi.

İsrail'in UNRWA merkezine daha önce de saldırdığını belirten Çavuş, "UNRWA merkezi İsrail'in önceki saldırılarında kısmen yıkılmıştı, bugün işgalci İsrail ordusu merkezi tamamen yıktı." ifadesini kullandı.

Çavuş, merkezin içinde Nur Şems kampının yönetimi ve sağlık hizmetlerini kapsayan bölümlerin olduğunu hatırlatarak, merkezin artık kullanılamaz halde olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nur Şems kampında UNRWA'ya ait 1536 çocuğun eğitim aldığı 2 okul ve çeşitli alanlarda hizmet veren bir sağlık merkezi de bulunuyor.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu UNRWA Merkezini Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu UNRWA Merkezini Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.