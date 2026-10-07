İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın, gözaltı, ev yıkımı ve yol kapatma gibi ihlallerini sürdürürken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de biri İsrailli aktiviste ait 2 aracı ateşe verdi, Filistinlilerin evlerine saldırdı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın, gözaltı, ev yıkımı ve yol kapatma gibi ihlallerini sürdürürken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de biri İsrailli aktiviste ait 2 aracı ateşe verdi, Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gaspçı İsrailliler Ramallah'ın batısındaki Deyr Nizam köyüne saldırdı.

Deyr Nizam'da Filistinlilerin evlerini hedef alan İsrailliler, bir aracı ateşe verdi ve evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail ordusu, Beytüllahim kentinin batısında Nahhalin ile el-Ceba beldeleri arasındaki yol ile kentin güneyindeki Marah Rabah köyünün girişini kapattı.

Nahhalin ile Ceba beldeleri arasındaki demir kapıyı kapatan İsrail ordusu, belde sakinlerinin Beytüllahim kentinin merkezine ulaşımını engelledi.

Söz konusu kapı Ceba sakinlerinin kent merkezine ulaşması için tek erişim noktasıydı.

Fanatik İsrailliler, İsrail vatandaşı aktivistin aracını ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Mugayyir köyünde de Rus asıllı İsrail vatandaşı aktivist Andrey Krasnovski'nin aracını ateşe verdi.

Krasnovski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yanan aracının görüntülerini paylaştı.

İsrailli aktivist, "Burada yanan benim aracım yerleşimciler ateşe verdi." dedi.

İsrail ordusu Biddu beldesinde bir Filistinlinin evini yıktı

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde Filistinli esir Kadri Semara'nın evini yıkmaya başladığı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun evi buldozerlerle yıkmaya başladığı görüntü de paylaşıldı.

İsrail ordusu Nablus'ta şehitlerin anıtını yıktı

İsrail ordusu da Nablus kentine sabah saatlerinde baskın düzenleyerek kentte sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Nablus'un çeşitli mahallelerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek zarar veren İsrail askerleri, biri gazeteci 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri kentin Devvar ve Ras el-Ayn bölgelerinde Filistinli şehitlerin anısına dikilen anıtları buldozerlerle yıktı.

Keşike Caddesi'ndeki Kirman Okulu'nu askeri kışlaya çeviren İsrail ordusu, burada birçok Filistinliyi saha uygulamasına tabi tuttu ve darbetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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