İsrail ordusu ve gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da gün boyu 22 ihlal gerçekleştirdi

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın 5 kentinde gün boyu 22 ihlal gerçekleştirdi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus, Selfit, Ramallah-El-Bire, El Halil ve Beytüllahim'deki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu kentlerde zeytinleri ve tarım aletlerini çalma, tarımsal tesisleri kundaklama ve Filistinlilerin topraklarında yeni kaçak yerleşimler kurma, Filistinlileri darbetme ve gözaltına alma gibi 22 ihlal işledi.

İsrail askerlerinin ihlal ve saldırıları Ramallah-El-Bire, Beytüllahim ve Nablus kentlerinde gerçekleşti.

İsrail askerleri, Ramallah-El-Bire'ye bağlı Kefr Malik kasabasını kapalı askeri bölge ilan etti ve buraya düzenlediği baskında 2 Filistinli ile bir yabancı aktivisti gözaltına aldı.

Beytüllahim'de ise Ebu Nuceym köyünde çiftçiler ile onlara destek için bölgede bulunan aktivistlere saldıran askerler, 3 Filistinliyi gözaltına alırken onlarca aktivisti de alıkoydu.

Askerler Nablus'a bağlı Lubben Şarkiyye köyünde 30'dan fazla Filistinliyi arazilerini terk etmeye zorladı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Nablus'a bağlı Beyt Decen, Beyta kasabaları ile Mesudiye bölgesinde zeytin çaldı. Saldırılarda 1 çiftçi yaralandı.

Ramallah-El-Bire'ye bağlı El-Muğayyir kasabasında çiftçilere saldıran ve evlere ateş açan İsrailliler, Selfit'e bağlı Burukin kasabasında da bir Filistinliyi darbederek hastanelik etti.

El Halil'de ise Tel Ermide Mahallesinde zeytin toplayan bir aileye taş atan ve biber gazı sıkan İsrailliler, 5 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu.