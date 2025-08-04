İsrail Ordusu Zorunlu Hizmet Uzatma Kararını İptal Etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu Zorunlu Hizmet Uzatma Kararını İptal Etti

04.08.2025 22:26
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İsrail ordusu, askerlerin hizmet sürelerini uzatma kararını yorgunluk nedeniyle geri çekti.

İsrail ordusu, askerlerin zorunlu hizmet süresini 4 ay uzatan kararı, ordu saflarında "yorgunluk söylemlerinin" arttığı bir süreçte iptal etme kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, muvazzaf askerlerin hizmet süresi sona erdikten sonra 4 ay daha görev yapmasını öngören "8 Numaralı Emir"in iptaline karar verdi.

Genelkurmay, kararın, iki hafta önce yapılan iç değerlendirmeler sırasında alınan geri bildirimler doğrultusunda şekillendiğini bildirdi.

Habere göre Zamir, yedek askerlerin yıllık hizmet süresinin 74 günü aşmayacağı yönündeki daha önce verdiği sözüne bağlı kaldı ve onaylanan yıllık takvimin ötesinde ilave yedek asker çağrısını reddetti.

Genelkurmay Zamir'in bu kararı, Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze saldırıları kapsamında saha ziyaretleri sırasında komutanlar ve askerlerden gelen doğrudan geri bildirimlerin etkisiyle aldığı belirtilerek askerlerin ve ailelerinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik yorgunluk vurgulandı.

Yediot Ahronot gazetesinin 27 Nisan'daki haberinde, ordu yönetiminin muharip asker açığı nedeniyle düzenli askerleri görev sürelerinin bitiminden sonra 4 ay daha hizmette kalmaya zorladığı belirtilmişti.

Haberde, İnsan Gücü Birimi'nin "Acil Durum Kodu 77" uygulamasıyla bu zorunlu uzatmayı yürürlüğe koyduğu ifade edilmişti.

İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında "Gazze etkisi"

Öte yandan, İsrail ordusuna dair dün yayımlanan bir soruşturma raporu, son dönemde yaşanan asker intiharlarının çoğunun, Gazze Şeridi'ndeki çatışma koşullarından kaynaklandığını ortaya koymuştu.

KAN'ın dünkü haberinde, "2025 başından bu yana 16 asker intihar etti ve ordu, bu durumun yaygınlaşmasından endişe duyuyor." ifadelerine yer verilmişti.

Bu süreçte Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda neredeyse her gün İsrail askerlerine yönelik saldırılarını ve askeri araçların imhasını duyuruyor. "Nitelikli operasyonlar" olarak tanımladığı eylemlerin bazılarını sesli ve görüntülü olarak yayımlıyor.

Tel Aviv yönetimi bu kayıpların bir kısmını doğrularken, geri kalanına sıkı sansür uyguluyor. Uzmanlara göre bu, gerçek kayıp sayısının daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları, şimdiye kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olan 210 binden fazla Filistinlinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açtı. 9 binden fazla kişi hala kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Zorunlu Hizmet Uzatma Kararını İptal Etti - Son Dakika

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