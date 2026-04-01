İsrail Ordusunda Asker Açığı Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusunda Asker Açığı Krizi

01.04.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyor.

İsrail ordusu, asker sayısındaki yetersizlik nedeniyle durumun sürdürülemez hale geldiğini ve daha fazla askerin silah altına alınmasına imkan tanıyacak bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, "Asker sayısında eksiklik var ve bu durum bizim için artık sürdürülemez." dedi.

Orduda 12 ila 15 bin arasında asker açığı bulunduğunu belirten Defrin, askerlikten muaf tutulan ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) konusundaki tartışmalara işaret ederek, "Daha fazla askerin orduya katılmasını sağlayacak bir yasaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İsrail'de Harediler askerlikten muaf tutulurken, dini partiler Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bu muafiyetin devam etmesini sağlayacak bir yasa için baskı yapıyor. Muhalefet ise tüm kesimlerin zorunlu askerliğe dahil edilmesini savunuyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyarmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:50:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.