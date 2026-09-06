İsrail ordusunda dindar siyonist etkisi son 20 yılda arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusunda dindar siyonist etkisi son 20 yılda arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Financial Times'ın haberine göre, İsrail ordusunda seküler elitlerin egemenliğine karşı dindar siyonist topluluğun etkisi son 20 yılda belirgin şekilde arttı.

İsrail'de orduda uzun yıllardır "seküler elitlerin egemen olduğu ancak son yıllarda dindar siyonistlerin etkisinin giderek arttığı" öne sürüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin "İsrail silahlı kuvvetlerini yeniden şekillendiren aşırı milliyetçiler" başlıklı haberinde, ordu içerisindeki dindar siyonistlerin etkisine değinildi.

Haberde, İsrail'deki "dindar siyonist topluluğun yıllardır geleneksel olarak seküler olan ordunun kontrolünü ele geçirmek için kampanya yürüttüğü" belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ve İsrail ordusunda yedek birliklerde görev yapmış Nir Avishai Cohen, "2000'li yıllarda genç bir subay olarak başladığımda bunu (ordudaki değişimi) gerçekten hissetmiyordunuz. Ancak son beş ila yedi yılda giderek daha da güçlendi." yorumunda bulundu.

"İsrail'in kuruluşundan sonraki yıllarda, İsrail ordusunun büyük ölçüde ülkeyi yöneten seküler elitlerin egemenliği altında olduğu" kaydedilen haberde, buna rağmen "son 20 yılda, bu kesimin ordu üzerindeki kontrolüne karşı, İsrail'in dindar siyonist topluluğu tarafından artan bir şekilde meydan okuma olduğu" değerlendirmesi yapıldı.???????

Haberde, bu topluluğun Yahudi İsraillilerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğu ve 2021 tarihli bir araştırmaya göre, 2018'de piyade subay adaylarının yüzde 34,8'inin bu topluluktan olduğu ve bu oranın 1990'da yüzde 2,5 olarak öne çıktığı bilgisine yer verildi.

Cohen'in orduda geçirdiği yirmi yıl boyunca başlangıçta "dinin etkisine dair yalnızca küçük işaretler fark ettiği" aktarılan haberde, eski İsrailli askere göre ordudaki en büyük değişikliklerden birinin subaylardan ziyade hahamların askerlere motivasyon konuşması yapması örnek gösterildi.

Kaynak: AA

Financial Times, İsrail Ordusu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunda dindar siyonist etkisi son 20 yılda arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:21
Filenin Sultanları İtalya’yı devirerek Avrupa şampiyonu oldu
Filenin Sultanları İtalya'yı devirerek Avrupa şampiyonu oldu
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusunda dindar siyonist etkisi son 20 yılda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement