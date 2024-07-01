İsrail ordusunda deprem! 900 subay emekli olmak için talepte bulundu - Son Dakika
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İsrail ordusunda deprem! 900 subay emekli olmak için talepte bulundu

İsrail ordusunda deprem! 900 subay emekli olmak için talepte bulundu

7 Ekim 2022'den bu yana Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı sürdüren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunda ciddi bir kriz hakim. Saldırıların başladığı günden bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subayın emekli olmak için talepte bulunduğu öğrenildi.

01.07.2024 10:53
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subay emekli olmak için talepte bulundu.

SUBAYLAR EMEKLİ OLMAK İSTİYOR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Gazze'ye saldırıların başlamasından beri orduda emekli olmak isteyen subayların sayısında görülen çarpıcı artışa dikkat çekildi.

TEMEL GEREKÇE 7 EKİM SALDIRILARI

Habere göre, 7 Ekim'den bu yana orduda yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde emekli olmak isteyenlerin sayısı 900'e yaklaştı. Emeklilik şartlarının incelenmesi konusunda talepte bulunan söz konusu subayların temel gerekçesi ise 7 Ekim saldırıları ve ordunun gayrimeşru hale getirilmesi.

İSTİFALARIN SAYISI SON 1 YILDA 9 KATINA ÇIKTI

Orduda son aylarda komuta kademelerinde artan huzursuzluk zaman zaman gündeme geliyor. İsrail ordusunda her yıl ortalama yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde 100 ila 120 subay emekli olmak isterken, son bir yılda sayının 9 katına çıkması orduda yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusunda deprem! 900 subay emekli olmak için talepte bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ben irfo: adamlar olmeden once emekli olmak istiyorlar . 3 0 Yanıtla

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