İsrail ordusundaki mali kriz Gazze ve Lübnan'daki operasyonları etkiliyor - Son Dakika
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İsrail ordusundaki mali kriz Gazze ve Lübnan'daki operasyonları etkiliyor

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İsrail ordusunun, savunma bütçesine aktarım gecikmesi ve yedek parça eksikliği nedeniyle mali kriz yaşadığı ve bu durumun Gazze, Batı Şeria ile Lübnan'daki operasyonları etkilediği belirtildi.

İsrail ordusunda yaşanan mali krizin Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki askeri faaliyetlerini etkilemeye başladığı öne sürüldü.

İsrail'deki krizin ardında halihazırda Gazze, Lübnan, Batı Şeria ve bir süre önce de İran cephelerinde yürütülen saldırıların yanı sıra savunma bütçesine yapılması gereken milyarlarca şekel tutarındaki aktarımlarda yaşanan gecikme ve yedek parça eksikliği yatıyor.

İsrail devlet televizyonunun emniyet teşkilatından ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde, yedek parça eksikliği ve savunma bütçesine yapılması gereken aktarımlardaki gecikmeler nedeniyle İsrail ordusunun, operasyonel kapasitesini doğrudan etkilebilecek bir mali krizle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Haberde, yedek parça eksikliği nedeniyle bazı tank taburlarının devre dışı bırakıldığı, Lübnan'a yönelik saldırılarda zarar gören yüzlerce Hummer marka aracın henüz hizmete geri dönmediği kaydedildi.

Araç sıkıntısının, ordunun, askerleri savaş bölgelerine nakletme ve özellikle Lübnan'daki savaş potansiyelini etkilediği uyarısı yapıldı.

İsrail'deki en büyük askeri teknoloji şirketi olan "Elbit Systems"in bir kaç gün içinde Merkava tanklarda kullanılan mermi üretimini durdurabileceği aynı şekilde topçu mermilerinin ekim, havan topu mermilerinin ise kasım ayında üretiminin durdurulabileceği belirtildi.

Haberde, krizin yansımalarının askeri istihbarat teşkilatına kadar uzandığı, bazı birimlerde bulut depolama alanlarının dolduğu, yeni dosyalara yer açılması için istihbarat materyallerinin silindiği, bazı birimlerin yeni bilgi kaydetmeye çekindiği ifade edildi.

Ordunun savunma sanayisine olan borcunun ise 15 milyar şekeli (5 milyar dolar) aştığı paylaşıldı.

Yine haberde İsrail ordusunun 2026 yılı bütçesinin yaklaşık 143 milyar şekel (47,3 milyar dolar) olduğu, İran ve Lübnan saldırılarından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunun 183 milyar şekele (60,6 milya dolar) çıkarılması talimatı verdiği aktarıldı.

Ağustos ayında aktarılması planlanan 15 milyar şekellik (5 milyar dolar) ilk taksidin hala aktarılmadığı ve Meclis maliye komisyonunun da sadece 11 milyar şekellik (3,7 milyar dolar) aktarımı görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Mali açığın, ordunun, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'daki operasyonel faaliyetlerini sınırladığı, İran'la olası bir çatışmanın hazırlıklarını da etkilediği dile getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusundaki mali kriz Gazze ve Lübnan'daki operasyonları etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusundaki mali kriz Gazze ve Lübnan'daki operasyonları etkiliyor - Son Dakika
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