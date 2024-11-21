İsrail Ordusundan Acı Kayıp: Bir Asker Daha Öldü

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'ndan Çavuş Ron Epsthein'in (19) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 378'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 804'e yükseldi.