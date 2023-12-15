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İsrail ordusundan açıklama: Bir asker öldü, 4'ü ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusundan açıklama: Bir asker öldü, 4'ü ağır yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu. 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi. Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.

İsrail ordusundan açıklama: Bir asker öldü, 4\'ü ağır yaralandı
15.12.2023 - 08:51,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.

Kaynak: AA
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