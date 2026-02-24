İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Baskınlar - Son Dakika
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Baskınlar

24.02.2026 21:17
İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı, Beytullahim'in girişleri kapatıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda ikisi kardeş 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin devlet radyosu Filistin'in Sesi'nde yayınlanan haber ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinlilere gaz ve ses bombası atan İsrail askerleri, bir kişiyi gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesine de dün geceden bu yana saldırılar düzenliyor.

Beldeye baskın düzenleyen İsrail askerleri, bölgeye konuşlandı, Filistinlilere ait bazı evleri askeri karargaha dönüştürdü, evleri aradı ve sakinlerini sorguya çekti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'in Mesafir Yatta bölgesine düzenledikleri baskında ise 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli aktivist Usame Muhamara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların kardeş olduğu bilgisini verdi.

Muhamara ayrıca gözaltıların, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge sakinlerine ve çobanlara saldırmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

Filistinli aktvist, İsraillilerin bölge sakinlerinin zorla yerlerinden etmek için Mesafir Yatta bölgesinde neredeyse her gün saldırılar düzenlediğini belirtti.

Beytullahim kentinin girişleri kapatıldı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin girişlerini kapattı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen aracın takibi için Beytullahim'in girişlerini kapattı.

Ayrıca İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyini orta kesiminden ayıran bölgede yer alan İsrail'e ait askeri kontrol noktasından da geçişleri engelledi.

İsrail polisi ise ordu güçleriyle birlikte Beyt Cala beldesi yakınlarında bir polis aracına çarparak olay yerinden kaçan şüpheliyi aradığını savundu.

Kaynak: AA

