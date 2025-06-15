İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 40 Gözaltı

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı soruşturmalarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.