İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırıları

Güncel

BEYRUT, 9 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusu Salı gecesi Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'nin Burc el-Baracine, Haret Hireyk ve Leyleki bölgelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından çıkan büyük yangınlar televizyonda yayımlandı.

NNA'ya göre Burc el-Baracine'e düzenlenen hava saldırısında dört bina tahrip oldu.

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait bina ve işyerlerini yok etmek amacıyla Dahiye'ye düzenlediği günlük saldırılarına devam ediyor.

Ağır hava saldırıları nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk ederek başka bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

İsrail 23 Eylül'den bu yana Lübnan genelinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere yoğun hava saldırıları düzenliyor. Son saldırılar büyük kayıplara neden oldu ve Lübnan genelinde yüz binlerce insanı yerinden etti.