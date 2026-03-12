İsrail Ordusundan Beyrut'ta Saldırı Tehdidi

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, El-Başura'daki bir noktanın işaretli olduğu harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa süre sonra söz konusu noktaya saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara buraları terk etmeleri ve en az 300 metre uzaklaşmaları çağrısı yaptı.