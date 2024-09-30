İsrail Ordusundan El-Bire'ye Baskın

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BATI İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan el-Bire kentine baskın düzenledi.

El-Bire'deki görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, kentteki ticarethanelerde arama yapan İsrail askerleri, Filistin vatandaşlarının kimliklerini kontrol etti.

İsrail ordusu, kentteki sanayi bölgesine ve belediyeye ait çocuk parkları ve gezinti alanlarına da benzeri baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 719 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin 200 kişi yaralandı.