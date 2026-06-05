İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.
Han Yunus'taki Nasır Hastanesi kaynaklarından yapılan açıklamada, saldırıda Filistinli 1 kadının yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusundan Gazze'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?