İsrail ordusunun, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Gadirelbastan köyüne düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gadirelbastan köyüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.
Saldırıda, köy muhtarı Abdulkumi ve 2 kişi yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusundan Golan Tepeleri'ne Saldırı - Son Dakika
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