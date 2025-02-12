İsrail Ordusundan Nur Şems'e Boşaltma Çağrısı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğü Tulkerim kentinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını istedi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, saldırılarının 4. gününde Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere hoparlörlerden "kamptaki evlerini boşaltmaları" çağrısı yaptı.

İsrail askerleri kampta gerçek mermilerle ateş açmaya devam ederken, zaman zaman kampın içerisinde kaynağı henüz bilinmeyen patlama sesleri duyuluyor.

İsrail ordusunun Filistinlileri kamptan ayrılmalarına izin vermeden önce detaylı arama ve sorguya tabi tuttuğu belirtiliyor.

Nur Şems Kampı'ndan zorla yerinden edilen Filistinliler, batıdan Tulkerim kenti, doğudan Anabta beldesi ve güneyden Zinaba beldesi yönünde olmak üzere üç farklı güzergahı kullanarak çıkış yapıyor.

İsrail ordusu 9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı başlatmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 38 bin Filistinliyi zorla yerlerinden ettiğini bildirmişti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.