İsrail ordusu, 20 gündür saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 Filistinli yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki saldırıları kapsamında vatandaşlara gerçek mermiyle ateş açtığı belirtildi.
İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusundan Tulkerim'e Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?