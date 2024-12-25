İsrail Ordusundan Ürdün Sınırında Tatbikat

Güncel

İsrail ordusu, Ürdün sınırından gelebilecek olası saldırılara karşı tatbikat yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Bu hafta, İsrail ordusunun doğu sınır bölgesindeki hazırlık ve operasyonel kapasitesini artırma çabaları kapsamında Ürdün Vadisi tugayı ile Vadiler tugayında tatbikat gerçekleştirildi." bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, seçkin birimlerinin de katıldığını belirttiği tatbikatlar ile doğu sınır bölgesinde muhtemel "terör tehdidi ve sızmalara" yönelik kuvvetlerin hazırlık seviyesini geliştirmenin hedeflendiğini belirtti.

Geçtiğimiz kasım ayının sonunda, İsrail Savunma Bakanlığı, Ürdün sınırı boyunca "güvenlik bariyeri" inşa etmeye yönelik planların hazırlandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan o dönem yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla Savunma Bakanlığı, doğu sınırında güvenlik bariyeri inşa etmek için ayrıntılı bir mühendislik planı hazırlamaya başladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ürdün sınırı boyunca "güvenlik çiti" inşa edilmesi fikrini birden fazla kez dile getirmişti.

Ürdün ile İsrail arasında Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya açılan Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Kızıldeniz yakınındaki Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve 48 toprakları olarak bilinen İsrail'e açılan Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı isimli 3 kara sınır kapısı bulunuyor.