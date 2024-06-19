İsrail ordusunun alıkoyduğu gazeteci, Filistinlilerin maruz kaldığı işkenceyi anlattı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu bir Filistinli gazeteci, götürüldüğü "Sde Teman gözaltı merkezinde" tutulan Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığını ifade etti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail'de Necef (Negev) Çölü'ndeki Sde Teman gözaltı merkezinde alıkonulan Filistinli gazeteci Muhammed Sabir Arab, yaşadıklarını ve gözlemlerini kendisini ziyaret eden avukatı Halid Muhacene'ye anlattı.

İsrail askerlerinin sıkı kısıtlamaları ve denetimi altında gerçekleşen görüşmede, nerede tutulduğunu bilmeyen Filistinli gazeteci Arab'ın avukatına ilk sorduğu soru "Ben nerdeyim?" oldu.

Gazzeli gazeteci Arab, İsrail ordusunca yönetilen tartışmalı Sde Teman gözaltı merkezinde Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin "insanlık onurunu aşağılayan korkunç şartlarda tutulduğunu" ifade etti.

Arab, "Sde Teman'da tutulan Filistinlilerden hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını, alıkonulan Filistinlilerin işkence, aşağılama ve kötü muameleye maruz kaldığını" söyledi.

Filistinli gazeteci, Sde Teman'da alıkonulan Filistinlilerin tüm gün "gözleri bağlı ve zincirlenmiş bir şekilde tutulduğunu" aktardı.

Yaklaşık 50 gündür elbiselerini değiştiremediğini belirten Arab, avukatıyla görüşmeden önce pantolonunu değiştirmesine izin verildiğini, ceketini bile değiştirmesine izin verilmediğini ifade etti.

"Cinsel şiddet ve tecavüz de dahil sürekli işkence"

Arab, Sde Teman'da tutulan Filistinlilerin "sürekli olarak cinsel şiddet ve tecavüz de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde işkence ve saldırılara maruz kaldığını" vurguladı.

Gördükleri işkence ve kötü muamele nedeniyle alıkonulan bazı Filistinlilerin hayatını kaybettiğini aktaran Arab, darp, aşağılama ve hakaretlerin sonunun gelmediğini, Filistinlilerin birbirleriyle görüşmesine de izin verilmediğini anlattı.

Filistinli gazeteci, "Kim konuşsa şiddetli bir şekilde darbediliyor, kendi kendine konuşsa, gizlice hamd ve dua etse bile. Alıkonulanlar, namaz veya herhangi bir dini ritüeli yapmaktan mahrum bırakılıyor." dedi.

Bazı kişilerin uzuvlarının kesildiğini aktaran Arab, insanların vücudundan anestezi yapılmadan kurşunların çıkarıldığını belirtti.

"1 dakika tuvalet hakkı süresini aşan cezalandırılıyor"

Arab, "Sde Teman'da tutulanların çevresinde sürekli polis köpeklerinin bulunduğunu, her 4 tutukluya birer dakika tuvalet kullanma hakkı verildiğini, bu süreyi aşanların cezalandırıldığını" söyledi.

Alıkonulan Filistinlilerin ayakabbılarını yastık yaparak yerde uyumak zorunda kaldığını söyleyen Arab, Sde Teman'da tutulanlara haftada bir kez yalnızca 1 dakika duş alma hakkı verildiğine dikkati çekti.

Arab, alıkonulanların gündüz uyumalarına izin verilmediğini ve alıkonulduktan ancak 50 gün sonra saç traşına izin verildiğini ifade etti.

Yemek olarak "birkaç lokma peynir, birkaç parça salatalık veya domates" verildiğini aktaran Arab, tüm öğünün bundan oluştuğunu kaydetti.

El-Arabi kanalı muhabiri olarak çalışan Filistinli gazeteci Muhammed Sabir Arab, yaklaşık 100 gün önce İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesine baskınında alıkonulmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin öldürüldüğüne ve bu kişilere işkence yapıldığına yönelik raporların ortaya çıkmasının ardından 5 İsrailli insan hakları kuruluşunun Sde Teman'ın kapatılmasını talep eden başvurusunu değerlendirmeye aldı.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

Haaretz gazetesinin 4 Haziran tarihli haberine göre İsrail ordusu, 36'sı Sde Teman'da olmak üzere Gazze'de alıkonulan 48 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin soruşturma yürüttüğünü iddia etmişti.

Sde Teman'da tutulduktan sonra serbest bırakılan bazı Filistinliler de İsrail ordusunun yönettiği gözaltı merkezinde sistematik işkence, aşağılama, darp ve kötü muameleye maruz kaldıklarını duyurmuştu.

Haaretz gazetesinin mayıs sonunda İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde veya hapishanelere götürüldüğü sırada şiddetli darp, tıbbi bakımsızlık gibi nedenlerden hayatını kaybettiği, açılan soruşturmaların karşılıksız kaldığı belirtilmişti.

Haberde, ismi açıklanmayan bir kaynağın Sde Teman için "başka bir dünya, bir kara delik" ifadesini kullandığına dikkati çekilerek, sağlık alanından kaynakların da bu gözaltı merkezini "hastalıkların kuluçka merkezi" olarak nitelediği kaydedilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.