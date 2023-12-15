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İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze\'deki saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
15.12.2023 - 07:06,
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İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde farklı noktalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in, Ebu Nasr ailesinin, Han Yunus'un batısındaki evine düzenlediği hava saldırısında, en az 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki birçok mahalleye de topçu saldırılarını düzenlemesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölenler ve yaralananlar, kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.

İsrail savaş uçaklarının, ayrıca Deyr el-Belah ve Cibaliye'de, yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 105 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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