İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

03.10.2024 12:50
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Derviş ailesine ait evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahallelerinin doğusuna topçu saldırıları düzenledi ve ateş açtı.

İsrail güçleri, üniversite bölgesi çevresinde yer alan bazı konutları da havaya uçurdu.

İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracıyla Sabra Mahallesi'ndeki Sabra Okulu yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 ölü ve 7 yaralının hastaneye getirildiği bilgisi verildi.

Görgü tanıkları da Nusayrat Kampı'nın batısında yer alan Ebu Havsa ailesine ait evin bombalandığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Tanıklar, kampın batısında konuşlanan İsrail güçlerine ait askeri araçlardan, kampta vatandaşların evlerine doğru top atışlarının yoğunlaştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı bölgelerine de topçu saldırıları düzenlediği ve ateş açtığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü - Son Dakika

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