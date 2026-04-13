İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: 8 Ölü

13.04.2026 17:42
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeyi hedef alan saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye beldesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in en az 9 hava saldırısına hedef olan Bazuriye'de, 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Beldedeki okulda ve evlerde ciddi yıkım meydana gelirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kentine bağlı Şema beldesini de sabah saatlerinde topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Sur kentinin Kalile, Mansuri, Hınniyye, Mecdel Zun ve Buyut es-Sayyad beldelerine saldırılar düzenledi.

Sur'un Zebkin beldesini fosfor bombası ve topçu atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Sıddikin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Kentin Cuviyye beldesi çevresinde İsrail ordusu bir motosikletle bir aracı hedef aldı.

Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesine de hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, Sur kentinde Kızılhaç merkezini hedef aldı.

İsrail saldırısı nedeniyle buraya nakledilen 1 yaralı hayatını kaybetti, Kızılhaç'a ait birçok araç zarar gördü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Suhmur beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda Yukarı Nebatiye ve Batı Siyr beldelerinde birer kişi, Şukin beldesinde de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye kentini hedef almayı sürdüren İsrail ordusu, kentin El-Heva Mahallesi'nde çok sayıda binaya hava saldırısı düzenleyerek büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Cibşit, Hiyam ve kentteki Ayn Semahiye bölgesini bombaladı.

İsrail ordusunun kara saldırıları da düzenlediği Bint Cubeyl ilçesinin girişindeki Saff el-Heva bölgesi topçu atışlarıyla hedef alındı.

Bint Cubeyl'e şiddetli hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu Şakra beldesini de bombaladı.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, bölgede işgalini genişleten İsrail ordusunun Bint Cubeyl ilçesini kuşatma altına aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

